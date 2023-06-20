Украина выполнила 2 из 7 критериев кандидата в Евросоюз

Украина, по оценке Европейской комиссии, выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе, в то же время в Брюсселе отмечают прогресс, достигнутый несмотря на полномасштабную войну РФ.

В предварительной устной оценке прогресса на пути к членству, которую Еврокомиссия предоставит 22 июня, будет указано, что Украина полностью выполнила две из семи рекомендаций, связанных с судебной реформой и законодательством о медиа, сообщает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника в ЕС.

"Прогресс есть. Отчет будет умеренно положительным. Речь идет не о приукрашивании действительности, а о признании прогресса, например, есть выдающиеся антикоррупционные дела, которые можно назвать", – отметил один из источников Reuters.

Третий дипломатический источник ЕС добавил, что в Брюсселе "по состоянию на сейчас никогда бы не использовали негативный тон в отношении Украины".

"В судебной реформе наблюдается определенный прогресс, хотя есть еще ключевые реформы, которые необходимо осуществить. Не все является удовлетворительным", – добавил собеседник Reuters, упомянув, среди прочего, "антиолигархический" закон.

Промежуточный отчет по выполнению Украиной, а также Молдовой и Грузией рекомендаций Еврокомиссии, будет представлен послам государств ЕС в среду, 21 июня, на встрече министров по европейским делам в Стокгольме в четверг.