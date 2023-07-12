Последнее обновление: 12.07.2023 13:07

Глава Еврокомиссии отметила скорость реформ в Украине

Прогресс Украины в реализации реформ, необходимых для вступления в ЕС, впечатляет, заявила в среду в Вильнюсе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я твердо уверена, что если они будут продолжать в том же духе, то вскоре добьются успеха", - добавила она.

"Скорость, с которой Украина стремится к членству в ЕС (...), прекрасная, впечатляющая. Это основанный на достижениях процесс, и мы видим, с каким энтузиазмом и интенсивностью Украина проводит реформы и стремительно движется к членству в ЕС", - сказала глава ЕК, передает Интерфакс.

Украине в настоящее время предоставлен статус страны-кандидата в ЕС, но для того, чтобы начать официальные переговоры о вступлении, Киев должен провести предусмотренные реформы.

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