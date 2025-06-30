Российский теневой флот готовит новую попытку наладить экспорт СПГ

Россия предпринимает еще одну попытку расширить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) после того, как санкции США остановили эти усилия в прошлом году. Об этом говорится в материале Bloomerg.

По данным Bloomberg и спутниковыми снимками, судно для перевозки СПГ впервые с октября пришвартовалось к экспортному терминалу Arctic LNG 2, он простоял без дела несколько месяцев, поскольку не удалось найти покупателей, готовых нарушить западные ограничения.

По меньшей мере 13 судов, включая те, что могут плавать в ледяных водах, были мобилизованы для потенциального обслуживания Arctic LNG 2, причем некоторые из них несколько раз меняли управляющие компании, чтобы замаскировать настоящих владельцев.

Согласно данным отслеживания судов Bloomberg, к ним относятся:

четыре судна ледового класса, которые могут плавать в замерзших водах вокруг Arctic LNG 2. Три из них сейчас простаивают в Баренцевом море, а еще один танкер сейчас пришвартован к Arctic LNG 2;

три традиционных судна для перевозки СПГ находятся в Баренцевом море;

два судна ремонтируются в Китае;

один, по информации издания, уже в пути к Arctic LNG 2;

одно судно находится вблизи плавучего хранилища на Дальнем Востоке России;

два судна простаивают в Финском заливе. Они обслуживали другой российский объект под названием Портовая, который в январе попал под санкции США.

"Россия располагает больше судов, чем летом/осенью 2024 года. Если она сможет найти покупателей, этого небольшого флота должно хватить для перевозки грузов", - отметил основатель Arctic Institute, аналитического центра из Вашингтона Мальте Гумперт.

С августа по октябрь 2024 года с Arctic LNG 2 было экспортировано восемь партий груза, но они так и не пришвартовались на иностранных берегах. Вместо этого газ был выгружен в два российских хранилища в Баренцевом море и на Дальнем Востоке.

В октябре крупномасштабное производство было остановлено из-за накопления льда вокруг объекта, что затруднило транспортировку традиционными судами.

Сейчас рынок будет внимательно следить за тем, найдет ли Arctic LNG 2 желающих покупателей. Увеличение экспорта будет выгодным для потребителей, поскольку это окажет давление на мировые цены на газ.

Администрация Байдена в прошлом году тщательно применяла санкции к судам и компаниям, связанным с экспортом топлива из Arctic LNG 2. Неясно, будет ли администрация Трампа такой же строгой, или правительство наложит ограничения на порты, принимающие топливо.

По словам трейдеров, осведомленных в этом деле, представители совместного предприятия Arctic LNG 2 никогда не прекращали попыток продать топливо, посещая потенциальных покупателей в Индии и Китае в течение последнего года. Однако не понятно, удалось ли им обеспечить какие-либо продажи.