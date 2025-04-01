ЕС будет признавать украинские электронные подписи с 2027 года

Украина и Евросоюз обновили совместный рабочий план в сфере электронной идентификации и доверительных услуг. Об этом сообщает Министерство цифровой информации Украины.

"Из самого главного - при условии успешного выполнения плана, в следующем году ЕС признает отдельные украинские электронные подписи, печати и другие доверительные услуги, а с 2027 года все украинские средства электронной идентификации получат автоматическое признание в ЕС", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минцифры, это означает, что украинцы смогут беспрепятственно подписывать документы, пользоваться европейскими онлайн-сервисами и вести бизнес в ЕС, используя украинские электронные подписи.

В ведомстве добавили, что Украина - первая страна, которая еще не является членом ЕС, чьи электронные подписи и печати уже технически валидируются в Евросоюзе. Украинцы могут подписывать европейские документы Дія.Подписью-EU.