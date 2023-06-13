Последнее обновление: 13.06.2023 17:52

Британская разведка: Иран нарастил экспорт ударных беспилотников в Россию

В последние месяцы Россия работала над обеспечением долгосрочных поставок больших объемов ударных беспилотников, пишет британская военная разведка.

Поставляя это оружие, Иран продолжает нарушать резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.

Россия, вероятно, перешла от получения небольших партий иранских БПЛА воздушным транспортом к более крупным партиям, доставляемым судами из Ирана через Каспийское море, говорится в очередной сводке разведки.

Этот «международный транзитный коридор Север-Юг» приобрел гораздо большее значение после вторжения. Он позволяет России получить доступ к азиатским рынкам, в том числе к поставкам оружия, способами, которые, как она надеется, менее уязвимы для международных санкций.

Россия также пытается наладить собственное производство БПЛА, почти наверняка с помощью Ирана, сообщает BBC.

Россия, скорее всего, инвестирует в ударные дроны, потому что они обеспечивают ей относительно дешевый ударный потенциал большой дальности в то время, когда она израсходовала в Украине большую часть своих запасов крылатых ракет, сказано в сводке.

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