США отвергают причастность к ударам по заводу БПЛА в Иране

Представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что военные силы США не были привлечены к ударам по заводу по производству беспилотников «Shahed» в Иране, но отказался от дальнейших комментариев.

Иран утверждал, что перехватил беспилотники, которые поразили цель военной промышленности вблизи центрального города Исфахан, и заявил, что потерь и серьезных повреждений нет. Появившиеся в сети видео опровергают версию властей, доказывая, что атака была успешной.

Официальные представители США отказались от деталей, заявив, что не имеют причастности к этим ударам.

Один американский чиновник на условиях анонимности сказал Reuters, что, похоже, причастен Израиль. О возможной причастности Израиля сообщила Wall Street Journal со ссылкой на несколько неустановленных источников.

В июле 2022 года, армия обороны Израиля, Цахал, нанесла два ракетных бомбовых удара по заводу по производству БПЛА, которые были расположены на территории Сирии в районе Дамаска.

Следует отметить, что второй удар 28 января был нанесен по предприятию по производству моторных масел, который опосредованно связан с производством "Shahed".