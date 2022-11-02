Последнее обновление: 02.11.2022 13:39

Иран рассматривает передачу России баллистических ракет

Представители американских властей прокомментировали информацию телеканала CNN о том, что Иран готовится предоставить России не только дроны-камикадзе, но и баллистические ракеты.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что американские власти действительно считают такую угрозу реальной, однако не уточнил, на каком этапе находятся переговоры Москвы с Тегераном.

"Мы озабочены тем, что Иран может рассматривать поставки ракет класса "земля-земля" России в дополнение к дронам", - сказал Кирби в ответ на просьбу прокомментировать данные о поставках. - "Мы пока не видим, чтобы это подтверждалось, но такая озабоченность у нас есть".

Во вторник телеканал CNN сообщил со ссылкой на западных чиновников, что Иран готовится отправить России примерно 1000 дополнительных единиц оружия, в частности, баллистических ракет малого радиуса действия "земля-земля" и больше ударных беспилотников.

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