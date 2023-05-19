Новые санкции Великобритании затронули энергетику, металлургию, транспортный и банковский сектора РФ

В новый список санкций Великобритании попали 86 физических лиц и организаций, связанных с российским энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами РФ. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу на Даунинг-стрит.

Так, в санкционный список внесены пять членов совета директоров "Транснефти", 13 членов совета директоров "Газпром нефти", руководитель Запорожской АЭС Олег Романенко. Кроме того, под санкции попали девять организаций, связанных с "Росатомом", в том числе ограничительные меры введены против производителя углеволокна Umatex из структуры "Росатома", и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"), также предприятие "Росатома", которое ведет научную деятельность в области лазерной физики, пишет Финмаркет.

Также ограничительные меры вводятся против основателя и председателя совета директоров "Русской медной компании" Игоря Алтушкина. Вместе с тем санкции вводятся еще против восьми организаций из российской металлургической отрасли.

Кроме того, Лондон внес в санкционный список 24 физических лица и организации, связанные с транспортным сектором, в частности, речь идет о судоходной компании Sun Ship Management и связанных с ней шести организаций. Также под санкции подпали еще 20 физлиц и компаний ВПК, в том числе Алан Лушников и Владимир Лепин - руководители концерна "Калашников", компании "Мотовилихинские заводы" и Брянский машиностроительный завод.

В санкционный список также внесены пять финансовых организаций банковского сектора.