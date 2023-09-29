Последнее обновление: 29.09.2023 17:10

Великобритания включила в санкционные списки ЦИК и главу МЧС России

Великобритания включила в санкционные списки Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ, главу МЧС Александра Куренкова и еще девять человек. Об этом сообщил британский Минфин.

Согласно документу, Лондон ввел санкции в отношении секретаря ЦИК Натальи Будариной.

Под санкции, в частности, также подпали так называемые председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, вице-премьер ДНР Владимир Ежиков, замглавы Запорожской области Виктор Емельяненко, министр юстиции Республики Крым Олег Шаповалов и другие.

США ввели санкции против ЦИК и ее председателя Эллы Памфиловой еще в декабре 2022 года.

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