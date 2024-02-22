Великобритания внесла в санкционные списки новые компании и физлиц из РФ

Великобритания в четверг в рамках ограничений в отношении РФ ввела санкции против более 50 физических лиц и предприятий, в том числе связанных с поставкой вооружений, сообщил британский МИД.

Новые санкции распространяются на производителей боеприпасов, электроники, а также торговцев алмазами и нефти из РФ.

Среди компаний, в отношении которых введены санкции, - Пермский пороховой завод, авиакомпания "224 Летный отряд" и руководители "НОВАТЭКа", группы компаний "АЛРОСА" и "Уральской горно-металлургической компании".

В транспортном секторе под санкции Великобритании также подпали две судоходных компании - российская Azia Shipping и Ibex Shipping INC. Согласно пресс-релизу, они участвовали в транспортировке вооружений из КНДР в Россию.

МИД Британии напоминает, что всего Лондон ввел антироссийские санкции в отношении 2 тыс. физических лиц и компаний.