Последнее обновление: 08.10.2024 16:12

Великобритания ввела санкции против войск РХБЗ РФ

Великобритания во вторник расширила антироссийский санкционный список, включив в него Войска радиационной, химической и биологической защиты РФ. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Кроме того, под санкции попал 27-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ и 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ.

Санкции введены также против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова.

В сообщении отмечается, что санкции вводятся с целью "сдерживания распространения и использования химоружия".

Ранее по теме


<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование