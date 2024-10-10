Британская компания Unilever полностью закрыла свой бизнес в России

Британская компания, являющаяся одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии, Unilever завершила продажу своей дочерней российской компании "Юнилевер Русь". Об этом заявил гендиректор компании Хайн Шумахер.

"Сегодня Unilever завершила продажу своей российской дочерней компании Arnest Group, российскому производителю парфюмерии, косметики и товаров для дома", – отметил Шумахер.

Параметры сделки не раскрываются.

Активы компании Unilever в России включают такие известные бренды как Lipton, Knorr, Dove, Axe и Rexona.

Отмечается, что продан весь бизнес Unilever и четыре фабрики в России, в том числе бизнес в Беларуси.

"В течение последнего года мы тщательно готовили бизнес Unilever в России к потенциальным продажам. Эта работа была очень сложной и включала обособление ИТ-платформ и цепочек поставок, а также миграцию брендов на кириллицу. Заключительная продажа завершает присутствие Unilever в России", – резюмировал гендиректор компании.