АвтоВАЗ собирается экспортировать автомобили Lada в Иран, Казахстан и Вьетнам

АвтоВАЗ планирует увеличить экспорт автомобилей Lada в 2025 году до 30 тысяч единиц. Об этом заявил глава концерна Максим Соколов.

По его словам, приоритетными странами, куда планируется массово отправлять автомобили российского производства, являются Иран, Казахстан и Вьетнам.

«Если мы говорим об иранском, казахстанском рынках и рынке Вьетнама, и некоторых других важных для нас с точки зрения масштаба направлений, то там речь будет идти на тысячи и даже десятки тысяч единиц наших продуктов. В этом году мы планируем, что перешагнем 30-тысячную планку экспорта автомобилей суммарно по странам», - сказал Соколов, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что небольшие партии автомобилей будут поставляться и в другие страны. В частности, Объединенные Арабские Эмираты.

«ОАЭ, конечно, важный для нас регион, как и любое направление. Но далеко не ключевой, потому что мы рассчитываем, что продукция может максимум составить десятки автомобилей», - заявил глава «АвтоВАЗа».