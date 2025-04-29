Последнее обновление: 29.04.2025 11:23

Amazon вывел на орбиту первые спутники для создания конкурента Starlink

Американская корпорация Amazon успешно вывела на орбиту первую партию спутников в рамках проекта Kuiper, запущенного с целью создания сети спутникового интернета.

По информации зарубежных СМИ, на орбиту ракетой-носителем Atlas V выведены 27 спутников.

Спутники будут развернуты на низкой околоземной орбите на высоте около 600 км. Всего в рамках данного проекта Amazon планирует вывести на орбиту в ближайшие годы более 3200 спутников, которые будут работать в связке с 12 наземными станциями.

Предполагается, что эта система обеспечит широкополосный доступ в интернет как минимум со скоростью до 400 Мбит/с. Спутники будут выводиться на орбиту ракетами компании Blue Origin, также принадлежащей владельцу Amazon Джефу Безосу. Кроме того, с этой целью были заказаны пуски новых ракет в Европе.

Вывод спутников Kuiper на орбиту делает Amazon и Джеффа Безоса полноценным участником "спутниковой гонки", в которой уже состязается ряд операторов спутникового интернета. Самый известный среди них - Starlink компании SpaceX, владельцем которой является американский миллиардер Илон Маск. Эти спутники находятся на орбите еще с 2019 года, их общее число превышает 7000 аппаратов.

Другой известный подобный оператор - базирующийся в Европе провайдер OneWeb, у которого на орбите находятся сотни устройств.



<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование