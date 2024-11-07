Великобритания ввела новые санкции против ВПК России

Великобритания объявила о новом пакете санкций против российских компаний и лиц, причастных к производству оружия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.

Санкции направлены на ключевые компании, снабжающие вооружение, материалы и технологии для военной промышленности РФ.

В частности, санкции коснулись таких компаний, как "Ак Барс" (занимается производством судов для российских ВМС), "Радиоавтоматика" (производит электронику для военных систем), а также корпорации "Алмаз-Антей" (поставляет системы противовоздушной обороны).

Кроме них, в санкционном списке оказались ведущие металлургические и химические компании, в частности "Северсталь", которая поставляет материалы для вооружения.

Санкции также распространяются на отдельных лиц, занимающих руководящие позиции в этих компаниях, а также чиновников, причастных к военным контрактам.

Под новые санкции Великобритании попали поставщики, поддерживающие военное производство, действующие в африканских странах российские наемники и агент ГРУ, причастный к атаке "Новичком" в Солсбери. Санкции также затрагивают организации из Китая, Турции и Центральной Азии, помогающие РФ в производстве оружия.

Глава МИД Дэвид Лемми отметил, что эти меры направлены на ослабление российской дестабилизации в Африке и подрыв военной мощи Кремля.

Этот пакет санкций является частью международных усилий, направленных на ограничение производства оружия и ресурсов для продолжения войны. Британия заявляет, что новые меры еще больше ослабят способность РФ поддерживать боевые действия.