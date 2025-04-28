Польша и США подписали новое соглашение о строительстве первой АЭС

Главы государственной компании Polish Nuclear Power Plants и американских компаний Westinghouse и Bechtel подписали новое соглашение о строительстве первой атомной электростанции в Польше.

Подписание соглашения в Варшаве состоялось при участии премьер-министра Польши Дональда Туска и министра энергетики США Криса Райта, сообщает Укринформ.

Как отметил Туск на брифинге, сотрудничество с новой администрацией США в области атомной энергетики получило «новый импульс». Благодаря этому было подписано «новое лучшее соглашение» о строительстве АЭС в Польше.

По его словам, соглашение меняет множество вопросов по 16 направлениям, делая эти инвестиции «более предсказуемыми». Туск подчеркнул, что польско-американское сотрудничество в области атомной энергетики развивается «лучше, чем когда-либо прежде, и стороны не остановятся на достигнутом».

В свою очередь Райт подчеркнул, что Вашингтон выстраивает долгосрочное сотрудничество с Варшавой, которое будет основываться на «партнерстве инвестиций, которые будут опережать потребности на многие годы вперед».

«То, что в Польше строится первая атомная электростанция на основе новых технологий, является результатом польско-американского сотрудничества, отношений между народами и правительствами», - подчеркнул Райт.

Он добавил, что масштаб этого проекта позволит создать «десятки тысяч новых рабочих мест» в Польше и США. Кроме того, реализация проекта позволит не только построить крупную атомную электростанцию в Польше, но и запустить долгосрочное сотрудничество в этой сфере.

Райт также заверил, что США построят еще больше АЭС не только в Польше, но и в других европейских странах.

Совет министров Польши согласился выделить 60,2 млрд злотых ($14,5 млрд) государственной компании «Польские атомные электростанции» (Polskie Elektrownie Jądrowe, PEJ) на проектирование и строительство первой атомной электростанции в 2025-2030 годах.

Польская ядерная энергетическая программа (PPEJ), принятая в 2020 году, предусматривает строительство двух атомных электростанций общей мощностью 6-9 ГВт. Их инвестором и оператором выступит государственная компания Polish Nuclear Power Plants. Предыдущее правительство Польши указывало консорциум Westinghouse-Bechtel в качестве партнера по строительству первой атомной электростанции.

Строительство первой атомной электростанции в Польше должно начаться в 2028 году и продлится семь лет. Ее планируется построить в районе населенных пунктов Любятово и Копалино в Поморском воеводстве.