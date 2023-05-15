Последнее обновление: 15.05.2023 09:34

Британия предоставит Украине ударные беспилотники большой дальности и ракеты ПВО

Великобритания отправит Украине сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия с дальностью полета более 200 км.

Об этом заявило британское правительство в понедельник после того, как президент Владимир Зеленский прибыл в страну на переговоры с премьер-министром Риши Сунаком.

"Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшее предоставление Великобританией сотен ракет противовоздушной обороны и новых беспилотных авиационных систем, включая сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия с дальностью полета более 200 км", – говорится в заявлении правительства, которое приводит агентство Reuters.

"Все это будет доставлено в течение ближайших месяцев, поскольку Украина готовится усилить свое сопротивление продолжающемуся российскому вторжению", сказано в сообщении.

На прошлой неделе Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

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