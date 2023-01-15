Правительство Британии подтвердило, что передаст Украине 14 танков

В правительстве Великобритании подтвердили планы передать Украине эскадрилью из 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм AS90.

Как отмечается, чиновники по вопросам обороны и безопасности Великобритании считают, что открылось окно, в котором Россия отступает из-за проблем с поставками и падения морального духа. Поэтому премьер Британии призывает союзников развернуть запланированную на 2023 год поддержку как можно быстрее, чтобы достичь максимального эффекта.

"Отправка танков Challenger 2 в Украину является началом изменения тактики поддержки со стороны Великобритании. Группа из 14 танков отправится в страну в ближайшие недели. Ожидается, что за ними прибудут около 30 AS90 - больших самоходных пушек", - говорится в сообщении.

В ближайшие дни Великобритания также начнет обучение военнослужащих Вооруженных Сил Украины пользоваться этими танками и пушками, что является частью более широких усилий, в рамках которых тысячи украинских военнослужащих прошли подготовку в Великобритании в течение последних шести месяцев.

"Премьер-министр четко осознает, что длинная и статичная война служит только целям России. Именно поэтому он и его министры будут говорить с нашими союзниками по всему миру в ближайшие дни и недели, чтобы усилить давление на Путина и обеспечить лучшее будущее для Украины", - заявил представитель Даунинг-стрит.

Накануне годовщины российского вторжения премьер будет пытаться продемонстрировать силу Великобритании как международного катализатора, имеющего влияние в НАТО, G7, Объединенных экспедиционных силах и других организациях.

В рамках этих усилий, министр обороны посетит Эстонию и Германию, чтобы поработать с союзниками по НАТО и другими международными партнерами с целью ускорения предоставления военной поддержки Украине.

А министр иностранных дел посетит Соединенные Штаты позже на этой неделе, чтобы обсудить, как Великобритания и США могут использовать позицию как ведущих сторонников Украины для активизации дальнейших международных действий.

Он также посетит Канаду - еще одну из самых горячих сторонниц Украины - чтобы обсудить более тесную координацию международных санкций и наши скоординированные усилия по усилению поддержки Украины.

Небольшое количество танков, взятых из запасов Британии, которые насчитывают 227 единиц, само по себе не будет иметь большого значения на поле боя, но это будет первый случай, когда западная страна согласится отправить свою тяжелую бронетехнику в Украину. Киев надеется, что это проложит путь для положительного решения Германии.