Британия передала Украине ракеты Brimstone 2 с лазерным наведением

Британия отправила Украине усовершенствованную модель высокотехнологичной ракеты с системой лазерного самонаведения Brimstone, дальность полета которой вдвое больше, чем у предыдущей версии, пишет Daily Telegraph.

Ракеты Brimstone 2 обычно запускаются с истребителей, однако украинские войска используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики.

Ракеты, каждая из которых стоит около 175 тысяч фунтов стерлингов, предназначены в основном для поражения наземных целей, в том числе движущихся с большой скоростью транспортных средств.

Brimstone, в частности, могут самостоятельно выбирать более подходящую цель из заранее запрограммированного списка с помощью высокочастотного радара, не трогая при этом гражданские транспортные средства или менее важную военную технику противника.

Учитывая лазерное наведение и высокую точность, ракеты могут запускаться в густонаселенных районах, что снижает вероятность жертв среди гражданского населения, передает BBC.

Премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита в Киев в минувшие выходные объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 50 млн фунтов.