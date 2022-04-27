Британия пообещала поставить Украине ракеты класса Brimstone

Великобритания отправит Украине высокотехнологичные ракеты класса Brimstone (класс «воздух-поверхность») «в ближайшие несколько недель», заявил замминистра обороны страны Джеймс Хиппи, пишет Independent.

«Недавно Украина запросила ракеты для наземных атак большей дальности, и правительство изучает возможность использования запасов Brimstone для таких целей», — сказал Хиппи, выступая в Палате общин.

По его словам, это соответствует британскому принципу наращивания военной помощи Украине по мере развития конфликта, передает РБК.

Ранее поставки ракет Brimstone Украине допускал британский премьер-министр Борис Джонсон, отвечая на вопрос, какое противокорабельное оружие Лондон может направить Киеву. Джонсон указывал, что рассматривается возможность установки ракет на заднюю часть транспортных средств, пишет Reuters.

Семейство ракет Brimstone включает несколько ракет, которые начали разрабатывать в конце 1990-х годов. Обычно их запускают с использованием самолетов, вертолетов или беспилотников для уничтожения наземных и морских целей, в том числе движущихся. Британия применяла эти ракеты во время войн в Ливии и Сирии.