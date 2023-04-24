США обеспокоены действиями Азербайджана вокруг Лачинского коридора

Власти США выразили обеспокоенность появлением блокпоста Азербайджана в Лачинском коридоре, главной транспортной артерии между Арменией и Нагорным Карабахом.

Соответствующее заявление опубликовал главный заместитель спикера Госдепа США Ведант Патель.

"Мы подчеркиваем, что через Лачинский коридор должно обеспечиваться свободное и открытое движение людей и товаров, и призываем стороны возобновить мирные переговоры и воздержаться от провокаций и недружественных действий вдоль границы", – отметил Ведант Патель.

В воскресенье в Азербайджане заявили об установлении пограничного пункта пропуска на границе с Арменией на въезде на Лачинскую дорогу.

В ответ в непризнанном Нагорном Карабахе обвинили Азербайджан в провокации и нарушении трехстороннего заявления от 2020 года.

18 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул готовность Еревана заключить мирное соглашение с Азербайджаном со взаимным признанием территориальной целостности, что на практике означает отказ от признания независимости Нагорного Карабаха.