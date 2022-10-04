Главы МИД Азербайджана, Армении и США обсудили разработку мирного соглашения

Главы МИД Азербайджана и Армении по инициативе США провели трехсторонний разговор с участием госсекретаря Энтони Блинкена, в котором обсудили разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку, говорится в сообщении внешнеполитических ведомств трех государств.

В разговоре дипломаты представили свои мнения по итогам состоявшейся 2 октября в Женеве встречи.

Как заявил МИД Армении, в ходе беседы собеседники "обменялись мнениями по разработке армяно-азербайджанского мирного договора и созданию дискуссионного механизма между Степанакертом и Баку".

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о необходимости вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Армении, немедленной репатриации армянских военнопленных и безусловного соблюдения режима прекращения огня.

"В контексте предотвращения новых агрессий отмечено важность внедрения международных механизмов мониторинга и контроля за пограничной обстановкой", - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении МИД Азербайджана говорится, что министр Джейхун Байрамов выразил надежду, что "стороны продолжат переговоры по тексту мирного договора на основе элементов, предложенных Баку на встрече в Женеве".

Ведомство отметило, что призыв Азербайджана о проведении в октябре двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы был встречен положительно.

"Байрамов заявил, что Азербайджан привержен обеспечению мира в регионе и еще раз подтвердил готовность подписать мирный договор. Министр также добавил, что в постконфликтный период Баку продолжит работу с целью реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана", - отмечается в информации.

Блинкен, со своей стороны, "выразил благодарность за положительные шаги, которые Армения и Азербайджан предпринимают для достижения устойчивого мирного соглашения", заявили в Госдепе США.

"Он приветствовал встречу между министрами 2 октября как важный шаг вперед в мирном процессе. Секретарь высоко оценил освобождение военнопленных и подтвердил наше обязательство помочь Армении и Азербайджану решить проблемы мирным путем и подчеркнул, что дипломатия является единственным путем вперед", - говорится в сообщении.

Напомним, между Азербайджаном и Арменией за последние месяцы произошло два масштабных обострения. Первое привело к передаче Ереваном контроля за стратегически важным Лачинским коридором в Баку. Другое – обстрелы приграничных территорий – привело к усилению роли США в регионе.