Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение до конца года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что при определенных условиях мирный договор с Арменией может быть подписан до конца 2022 года.

В Праге в рамках саммита Европейского политического сообщества в четверг состоялась первая в истории встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Перед двусторонними переговорами президент Турции провел неформальную встречу с армянским премьером и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Если у армянской стороны будет воля, то мирный договор может быть подписан до конца текущего года. Время идет. Хоть первая встреча глав МИД не принесла успеха, считаю, что это (встреча) положительный шаг. Думаю, если в ближайшее время будет принято решение, если две стороны начнут работу над текстом мирного договора в рамках рабочих групп, то до конца года мы можем выйти на договоренности", - сказал Алиев в четверг в Праге в интервью азербайджанским телеканалам, передает Интерфакс.

Он утверждает, что ни у Армении, ни у ЕС нет вопросов по пяти базовым принципам мирного договора, предложенных Азербайджаном.

"Сегодня в ходе встречи с президентом Франции, я увидел, что эти пять принципов принимаются. Это естественно, так как мы ничего нового не изобретаем. Это принципы, на которые основываются страны, желающие нормализовать отношения", - добавил президент Азербайджана.