Армения запретила въезд главреду RT Симоньян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник подтвердил запрет на въезд в страну российским пропагандистам - главному редактору RT Маргарите Симоньян и основателю таблоида Life Араму Габрелянову.

"Армения - это суверенное государство и имеет право ожидать уважительного отношения к себе. Также Армения имеет право применять имеющиеся у нее суверенные механизмы в случае намерений против ее интересов", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос российского "Sputnik Армения".

Армянский премьер также отметил, что Симоньян и Габрелянов должны уважать Армению и избранную ее народом власть.

"Также я хочу обратить ваше внимание на один факт: если бы эти люди совершили хоть один процент тех действий в отношении своих стран, которые они совершали против Армении, то они даже в свой собственный дом не смогли бы попасть. И этим все сказано", - отметил Пашинян.

Он при этом не уточнил, кому еще, кроме Симоньян и Габрелянова, запрещен въезд в Армению, пояснив, что этим вопросом занимаются компетентные структуры.

Главред RT почти сразу прокомментировала запрет въезда в страну, назвав Пашиняна "уродом" и заявив, что она, "чистокровная армянка", и так не собиралась ехать в Армению при действующем премьере.

"Ни о каких коридорах я никогда ничего не говорила, а говорила и буду говорить лично о Пашиняне - что он урод и предатель армянского народа, что он продал и предал все армянские интересы, которые мог предать и продать, и продаст и предаст те, которые пока не смог, что он ненавидит Россию и обманывает Путина, что он ЦРУшная подстилка без чести и совести, как все ЦРУшные подстилки", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.