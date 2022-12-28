Армения обвинила Россию в понуждении к присоединению к "Союзному государству"

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Россия, которая формально является стратегическим союзником его страны, принуждает Ереван обеспечить Азербайджану коридор через свою территорию, а также присоединиться к "Союзному государству" РФ и Беларуси.

Он заявил, что вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении 13 сентября, а также фактическое блокирование Лачинского коридора, связывающего Армению с непризнанным Нагорным Карабахом, укладываются в рамки давления России на Армению.

"Это широкий контекст, так сказать, в контексте поддержки Азербайджана в плане получения какой-то дороги в так называемой коридорной логике через территорию Армении", - заявил Григорян. На вопрос ведущего, делается ли все это ради коридора, секретарь Совбеза Армении ответил положительно: "В том числе. Другими словами, за экстерриториальный коридор через территорию Армении".

Также Григорян впервые подтвердил заявления некоторых провластных армянских депутатов о том, что Россия принуждает Армению к вступлению в "Союзное государство".

"Что касается "Союзного государства", то, естественно, отсюда идет и давление на Армению. И каждый раз, когда армянская демократия и демократическая система сопротивляются этому, она получает другие виды давления, в виде военной силы", - заявил он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал заявления высокопоставленного чиновника Армении "провокационными".

"Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны", - заявил он.