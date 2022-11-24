Армения сообщила о встрече Путина и Пашиняна после заседания совбеза ОДКБ

После заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване состоялась встреча премьер-министра Никола Пашиняна и Путина, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Пашинян отметил, что двусторонние экономические связи Армении и России развиваются большими темпами.

"В этом году экспорт из Армении в Российскую Федерацию вырос на 80%. Конечно, это связано с некоторыми изменениями в логистических цепях, но в общем это факт, который создает возможности, новые возможности для экономического сотрудничества", - подчеркнул Пашинян.

Пашинян отметил, что намерен обсудить вопросы о соблюдении трехсторонних договоренностей.

"Это очень важные вопросы, которые, конечно же, мы должны обсудить, и обсудить повестку, которая, мы надеемся, приведет к долгосрочному миру в нашем регионе", - сказал Пашинян.