Президент Польши подтвердил готовность передать Украине свои МиГ-29

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что страна готова передать Украине оставшиеся на ее вооружении самолеты МиГ-29.

"Та часть МиГ-29, которая осталась в Польше и которая сейчас служит в наших военно-воздушных силах - мы готовы передать эти самолеты, и я уверен, что Украина была бы готова немедленно их использовать", - сказал Дуда в интервью CNN.

Ранее он уже говорил, что Польша рассмотрит вопрос о передаче своих советских самолетов Киеву. Об этом же заявляли в польском Министерстве обороны, подчеркивая, что в Украине уже есть подготовленные к обращению с ними пилоты.