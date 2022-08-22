Последнее обновление: 22.08.2022 15:20

Польша предоставила Украине помощь на сумму свыше 2 млрд. евро

С начала полномасштабной войны, Польша предоставила Украине помощь на сумму свыше 10 млрд. злотых (2,1 млрд. евро).

Как сообщает PAP, такую цифру назвал руководитель канцелярии премьера Польши Михал Дворчик.

Он отметил, что речь идет об оценке всего объема предоставленной властям и жителям Украины помощи, включая пожертвования от польских граждан. Наибольшую долю в этой сумме составляет стоимость переданного оружия – около 7 млрд злотых.

«Это важно не только как солидарность с нашим восточным соседом, но и как стратегический вклад в безопасность Польши. Каждый уничтоженный в Украине российский танк - это потенциально минус один танк, который мог бы впоследствии стоять уже на российско-польской или белорусско-польской границе», - отметил Михал Дворчик.

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