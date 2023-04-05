Польша передает Украине еще 4 истребителя МиГ-29

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже подготовила к передаче Украине восемь истребителей МиГ-29.

Дуда уточнил, что четыре истребителя были переданы украинским вооруженным силам в последние месяцы и еще четыре находятся в процессе передачи.

"Мы готовы, я говорил об этом с президентом, передать еще шесть, которые сейчас готовятся для этого. Мы предполагаем, что они могут быть переданы достаточно скоро", - сказал Дуда.

Он также добавил, что у Польши еще остаются МиГи, которые прошли модернизацию и сейчас адаптированы к стандартам НАТО, в первую очередь с точки зрения связи, вопросов, связанных с возможностью выполнять, например, миссию воздушной полиции в рамках НАТО.

"Эти МиГи нам еще понадобятся, но они будут разбавлены новыми самолетами, которые поступят в наше распоряжение... Я считаю, что в будущем мы сможем передать весь наш парк самолетов МиГ-29, который остался, если это будет необходимо. С точки зрения их передачи потребуется согласие союзников, в первую очередь США", - добавил польский президент.

Ранее Варшава подтвердила, что передала Украине определенное количество истребителей, но точное количество не называлось.