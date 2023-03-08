Президент Грузии поддержала участников акции протеста в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку участникам акции протеста в Тбилиси, заявив, что наложит вето на закон об иноагентах, который "должен быть аннулирован".

"Я с вами, людьми, представляющими свободную Грузию, которая видит свое будущее в Европе и не даст никому возможность отнять это будущее", - сказала Зурабишвили в специальном обращении.

По ее словам, закон об иноагентах, "должен быть аннулирован любой формой и его нельзя отправлять для анализа в Венецианскую комиссию Совета Европы".

"С первого же дня я сказала, что наложу вето на этот закон и сделаю это. Меня интересует только будущее Грузии, ее Конституция, гарантом которой я являюсь. (...) Все, кто сегодня проголосовал за этот закон, нарушили Конституцию страны", - резюмировала глава государства.

В свою очередь, грузинская оппозиция призвала к новой акции протеста в среду во второй половине дня на площади перед зданием парламента в Тбилиси.

"Сегодня (вторник, 7 марта – ред.) против мирной акции была применена спецназом и полицией непропорциональная сила. Задержаны очень много участников акции, среди них лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Уже через несколько часов на площади перед парламентом соберутся на акцию еще больше людей, чем вчера", - заявил журналистам лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Гиоргий Вашадзе.

Он полагает, что "мировое сообщество обязательно осудит за разгон мирной акции действующие грузинские власти".

Во вторник парламентское большинство поддержало в первом чтении один из рассматриваемых законопроектов о регистрации иностранных агентов. Оппозиционные фракции голосовали против, передает Интерфакс.

В первом чтении был принят законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который был разработан группой депутатов из фракции "Сила народа". Другой законопроект о регистрации иностранных агентов является переводом на грузинский язык действующего американского закона, принятого в 1939 году с целью борьбы против фашизма.