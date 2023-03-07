Протесты в Грузии: Митингующие бросили в полицейских "коктейли" Молотова

В центре Тбилиси митингующие, которые вышли на протест против закона об иноагентах, бросили в правоохранителей несколько бутылок с зажигательной смесью, передает УНН.

На одной из улиц возле парламента Грузии происходит особенно жесткое противостояние. Полиция использует против активистов слезоточивый газ и сбивает митингующих с ног водометом.

В ответ на такие действия активисты бросили в сторону правоохранителей бутылки с зажигательной смесью. Огонь потушили водометом. Информации о пострадавших пока нет.

Правоохранители закрываются от митингующих пластиковыми щитами, а митингующие пытаются сдержать мощные потоки воды огромным флагом Грузии, который держат несколько активистов.

Сегодня парламент Грузии избрал омбудсменом депутата от партии "Граждане" Левана Иоселиани, за него единогласно проголосовали 96 грузинских парламентариев.

Накануне правящая партия заявила, что поддержит кандидатуру Иоселиани на должность, которая вакантна уже три месяца, "несмотря на некоторые его недостатки". Также за Иоселиани проголосовали несколько депутатов от оппозиции. "Национальное движение" и представители партии Гахариа "За Грузию" на заседании не присутствовали.

Нового омбудмена участники акции на проспекте Руставели встретили криками "Раб" и забросали яйцами. В перепалку вступил лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили, который вывел омбудсмена в более спокойное место, но по дороге его успели облить еще и водой.

Леван Иоселиани заявил, что относится к накалу страстей с пониманием.

"Не знаю, чем вызвана такая реакция, кому-то я нравлюсь из-за моего политического прошлого, кому-то нет. Некоторые высказывались более агрессивно. Все в порядке, это не проблема. Я должен выполнять свои полномочия", - сказал Иоселиани.

Действия полиции, применяющей слезоточивый газ и водометы, он пока отказался комментировать, сказав, что должен сначала все изучить.