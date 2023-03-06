В парламенте Грузии идет драка из-за закона об «иноагентах»

В Грузии депутаты парламента устроили потасовку во время рассмотрения законопроекта об иноагентах, сообщает "Новости Грузия".

Как указано, заседание комитета парламента Грузии по правовым вопросам, где заявлено обсуждение проектов закона об иноагентах, началось со стычек между депутатами.

Момент драки между председателем Единого Национального движения Леваном Хабеишвили и председателем комитета, депутата от правящей партии «Грузинская мечта» Анри Оханашвили попал на видео.

Часть оппозиционных депутатов были удалены из зала, часть покинули его сами в знак протеста.

Депутат Хатуна Самнидзе заявила, что ее удалили со слушаний законопроекта об иноагентах за плакат о русском военном корабле и его походе в известном направлении.

Депутаты от оппозиции вывесили из окон парламента флаги Грузии и Евросоюза, выражая солидарность с проходящей на улице акцией протеста гражданских активистов.

Одновременно под зданием парламента проходит массовая акция протеста. Протестующие принесли с собой флаги Грузии и ЕС и включали гимн Евросоюза.

Слушания двух вариантов будущего закона об "иноагентах" проходят в юридическом комитете после того, как их одобрили в пятницу комитеты обороны и по международным связям.

Возле здания парламента дежурит много полиции. Введен ограниченный допуск в здание. Участники акции выбрали главным лозунг "Нет российскому закону в Грузии".