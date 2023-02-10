Washington Post: США предоставляют Украине координаты для ударов HIMARS

Украинские военные практически никогда не наносят удары ракетами HIMARS и не пользуются другими системами точного наведения без точных координат, которые предоставляют американские военные, базирующиеся в Европе, пишет газета Washington Post со ссылкой на официальные источники в Украине и США.

Эта практика, которая ранее не афишировалась, но была подтверждена сразу тремя высокопоставленными украинскими и одним американским источником, свидетельствует о более серьезной и активной роли Пентагона в этом конфликте, утверждает издание.

В частности, как заявил газете один из высокопоставленных украинских источников, ВСУ практически никогда не пользуются передовыми системами без координат, полученных от американцев, а если координаты по каким-то причинам не предоставляются, удары по целям, как правило, не наносятся.

По словам этого чиновника, такой подход должен убедить американцев, что Киеву можно доверить оружие дальнего радиуса действия.

Для американского правительства, которое заявляет о себе как о надежном партнере Киева, это, как пишет WP, весьма щекотливый вопрос, тем более что Кремль постоянно обвиняет Вашингтон и НАТО в ведении войны против России чужими руками.

Сейчас Киев располагает системами HIMARS и похожими установками залпового огня M270, однако их радиус не превышает 75 км, в то время как украинцы хотели бы получить системы ATACMS, дальнобойность которых в четыре раза выше, отмечает BBC.

Администрация Байдена пока что отказывается предоставлять их, ссылаясь на то, что им самим таких систем не хватает, и опасаясь, что такая эскалация может спровоцировать Россию и втянуть США в конфликт.

Киев, в свою очередь, настаивает, что не будет использовать такое оружие для нанесения ударов по целям на территории России.