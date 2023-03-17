Последнее обновление: 17.03.2023 10:44

США в ближайшее время объявят новый пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты планируют объявить о новой военной помощи Украине в рамках усилий по противодействию российской агрессии.

Об этом в четверг заявил координатор по стратегическим Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, очередное объявление пакета американской военной помощи Киеву состоится "в ближайшие дни". Он не уточнил, что может в него входить, но подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США "не имеет равных во всем мире с точки зрения того, какие возможности и какие суммы мы согласились предоставить".

О последнем пакете военной помощи в размере 400 миллионов долларов США до этого объявили 3 марта.

В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, бронированные мостовые переходы, боеприпасы и оборудование для подрывных работ, а также другие средства технического обслуживания, обучения и поддержки.

С момента полномасштабного вторжения России США предоставили Украине помощь на сумму около 30 миллиардов долларов.

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