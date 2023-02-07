ЕС официально пригласил Зеленского на саммит в Брюсселе

Президент Европейского совета Шарль Мишель официально пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите Европейского Союза 9-10 февраля в Брюсселе.

Об этом объявил его представитель Баренд Лейтс.

"Президент Европейского совета пригласил президента Владимира Зеленского принять личное участие в предстоящем саммите Европейского совета. Из соображений безопасности дальнейшая информация не предоставляется", - написал Лейтс в Twitter.

В четверг 27 лидеров ЕС соберутся в Брюсселе на саммит, где запланированные темы для обсуждения - Украина, миграция и реакция блока на закон о снижении инфляции в США. Личное участие президента Украины в саммите позволило бы ему встретиться с руководителями всех членов Евросоюза.