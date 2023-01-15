Число жертв от удара российской ракеты по жилому дому в Днепре выросло до 18 человек

В результате попадания российской ракеты в многоэтажный жилой дом в городе Днепре, по последним данным, погибли 18 человек, в том числе один ребенок, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Из под завалов удалось достать 38 человек, в том числе шестерых детей. Число раненых оценивается в 73 человека, из них 14 дети.

Украинские военные утверждают, что по многоэтажный дом в Днепре попала российская ракета Х-22, предназначенная для уничтожения авианосных групп в море. Согласно их заявлениям, украинские средства ПВО не могут сбить такую ракету.

Во время массированного обстрела в субботу украинская ПВО уничтожила 25 из 38 российских ракет различных типов, сообщает командование ВВС Украины.

Всего украинские военные насчитали 23 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. В то же время в воздушном пространстве истребители Су-35 совершили пять пусков управляемых авиационных ракет Х-59. Также выпущено пять крылатых ракет Х-22 из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Одна из ракет X-22, по их данным, попала в многоэтажку в городе Днепр.