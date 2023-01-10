ВСУ отбили атаки РФ возле Бахмута и Соледара

За минувшие сутки украинские военные отбили вражеские атаки в районе Бахмута, Соледара и еще 10 населенных пунктов на Донбассе, сообщил Генштаб ВСУ.

"Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредоточивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка Кузьмино Луганской области и Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области", - говорится в сообщении.

В Генштабе также подчеркнули, что за прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 31 авиационный удар, передает УНИАН.

"Враг совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск Донецкой области и Очаков на Николаевщине. Есть пострадавшие среди мирного населения. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины", - добавили в Генштабе.