ISW: Заявления Путина о перемирии – информационная операция

Заявление Владимира Путина о том, что российские войска прекратят огонь в связи с празднованием Рождества, скорее всего, является информационной операцией, призванной нанести ущерб репутации Украины, пишут эксперты Института изучения войны (ISW).

Путин вряд ли ожидает, что Украина выполнит условия внезапно объявленного перемирия, и, возможно, хочет представить ее как несговорчивую и не желающую предпринимать необходимые шаги для переговоров сторону. Это информационная тактика, которую Россия применяла в прошлом.

Прекращение огня требует времени для организации и реализации. 14 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия не планирует прекращать огонь на православное Рождество, поэтому заявление Путина выглядит еще более поразительным.

Дата празднования Рождества, в конце концов, известна уже много веков. Если бы Путин серьезно относился к прекращению огня по религиозным мотивам, у него было достаточно времени для подготовки, пишет BBC.

Объявление о прекращении огня менее чем за 24 часа до того, как оно должно вступить в силу, позволяет предположить, что оно было сделано с намерением представить украинские силы как не желающие работать над достижением мира и стремящиеся воевать любой ценой.

Эта информационная операция также может поддержать кремлевскую риторику о том, что Украина преследует православных христиан и русскоязычных - нарратив, который Путин неоднократно выдвигал в качестве оправдания своего незаконного вторжения в Украину.