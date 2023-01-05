Путин предлагает Украине смириться с потерей территорий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвал объявить режим прекращения огня в Украине в одностороннем порядке.

"Призывы к миру и переговорам следовало бы подкрепить односторонним прекращением огня", - сказал Эрдоган в разговоре с Путиным, сообщает пресс-служба Эрдогана.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин выразил готовность к диалогу при условии учета Украиной новых территориальных реальностей.

«В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьёзному диалогу – при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учёта новых территориальных реалий», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.