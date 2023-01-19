Администрация Байдена начала обсуждать с Украиной оружие для ударов по Крыму

Администрация президента США Джо Байдена после месяцев дискуссий с украинскими чиновниками начала обсуждать, какие средства могут быть переданы Украине для возможного нанесения ударов по военным объектам во временно оккупированном Крыму.

Как пишет The New York Times, изменение позиции администрации Байдена связано ее с новым подходом: если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позицию Киева в любых будущих переговорах.

Кроме того, опасения США, что Кремль может применить тактическое ядерное оружие в ответ на возможную военную кампанию против Крыма, уменьшились, хотя такой риск все же сохраняется.

Сейчас, утверждают источники NYT, чиновники США обсуждают с украинскими коллегами использование американского оружия - от комплексов HIMARS до боевых машин Bradley - для возможного нанесения удара по сухопутному коридору, который соединяет Крым с Россией через оккупированные города Мелитополь и Мариуполь.

В то же время президент США пока не готов предоставить Украине ракетные системы дальнего радиуса действия, необходимые Киеву для атаки на российские объекты на полуострове.

Демонстрируя способность нанести удар по Крыму, говорят собеседники NYT, Украина могла бы показать, что российский контроль над Крымом не является закрепленным. Администрация Байдена также все чаще считает, что удары по тыловым позициям России в Крыму могут серьезно повредить способности Москвы продвинуть свою линию фронта дальше.

В Вашингтоне пока не считают, что Украина может захватить Крым военным путем - среди прочего, из-за опасений, что такой шаг может подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к ответной эскалации.

По данным The New York Times, на этой неделе американское и украинское командование проведет встречу высокого уровня в Германии, чтобы отработать планирование возможного наступления. Цель встречи - согласовать боевые планы Украины с теми видами вооружений и материалов, которые предоставляют союзники США в НАТО.