В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Во всех центральных и восточных регионах Украины утром в четверг объявлена воздушная тревога, сообщает BBC.

В частности тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине районах Запорожской и Херсонской областей.

Позже к ним добавились Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Черниговская и Черкасская области.

Поступают сообщения о том, что в воздух поднялись самолеты российской стратегической авиации в режиме радиомолчания.

В свою очередь оперативное командование "Юг" вооруженных сил Украины сообщает, что в Черное море вышли два надводных ракетоносца с 16 ракетами типа "Калибр" наготове.