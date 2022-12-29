Силы ПВО Украины уничтожили 54 вражеские крылатые ракеты

Силы обороны Украины уничтожили 54 вражеские крылатые ракеты из 69 в ходе сегодняшнего ракетного удара со стороны России.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

«Силы обороны Украины сбили 54 из 69 ракет, примененных сегодня врагом в ходе массированной атаки», – сказал Громов.

Отмечается, что удар был нанесен крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-300. Целью были объекты энергетической инфраструктуры.

В Офисе президента Украины сообщили о 120 ракетах.

"Более 120 ракет выпущены "злобным русским миром", чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских. Ждем дальнейших предложений "миротворцев" по "мирному урегулированию", "гарантиям безопасности для РФ" и заявлений о нежелательности провокаций", - сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк.