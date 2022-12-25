Власти РФ готовят условия для изъятия у олигархов ресурсов на войну

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские силовики могут создавать информационные условия оправдания национализации ресурсов олигархов на финансирование военных действий.

Отмечается, что глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 24 декабря посетил похороны своего наемника в Санкт-Петербурге. Там он заявил, что Россия должна национализировать имущество элит, которые игнорируют или не поддерживают войну.

"Пригожин в последние недели разжигал скандал о похоронах военнослужащего Вагнера, чтобы продвигать свои политические цели. В частности такие как легализация Вагнера в России и перераспределение богатств. Его заявления на похоронах получили значительную огласку в российском интернете", - говорится в сообщении.

ISW пишет, что российский диктатор Владимир Путин также частично "атаковал" олигархов РФ: по словам Путина, среди патриотического большинства есть бизнесмены, которые не разделяют его настроений. Он заявил, что россияне, которые выводят российские деньги из-за границы и не имеют связи со страной, "являются опасностью" для России.

Аналитики также напоминают, что Путин "национализировал" крупный бизнес в начале 2000-х, чтобы усилить собственную авторитарную клептократию.