Последнее обновление: 19.12.2022 19:08

Генсек ООН: Переговоры о мире между Украиной и Россией в ближайшее время вряд ли возможны

Переговоры о мире между Украиной и Россией в ближайшее время вряд ли возможны, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что военное противостояние продолжится и считаю, что нам еще придется подождать момента, когда серьезные переговоры о мире станут возможны", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Гутерриша, ООН концентрирует усилия на других аспектах - повышении эффективности зерновой сделки и ускорении обмена пленными. При этом генсек ООН считает, что в 2023 году можно добиться прекращения войны в Украине, передает BBC.

"Когда я говорил о том, что не вижу возможностей для мирных переговоров в ближайшей перспективе, я не имел в виду весь 2023 год. Я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира", - заявил Гутерриш.

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