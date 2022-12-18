Зеленский: За день удалось вернуть электричество почти 6 млн. украинцев

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в субботу говорил о восстановлении энергетической структуры страны после российских ударов.

«Главное сегодня – энергетика. За день удалось вернуть электричество почти 6 млн украинцев, - заявил Зеленский. - Ремонтные работы продолжаются сейчас, они продолжаются без перерыва после удара террористов".

Зеленский обратился к западным союзникам с просьбой как можно быстрее дать Украине дополнительные системы ПВО, чтобы защитить людей от "ракетного террора" России.

"В частности, я буду постоянно напоминать… Уважаемые партнеры! Найдите возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы можете. Вы можете дать защиту нашим людям – стопроцентную защиту от этих российских террористических ударов".

"Когда это будет, основная форма российского террора – ракетный террор – станет просто невозможной, - сказал он. - А это означает безопасность для украинцев, безопасность для миллионов людей и стратегическую перестройку всей военной ситуации".

В результате пятничных ударов по украинской энергетической инфраструктуре около половины потребителей страны остались без электричества. В том числе были полностью обесточены Харьков и Харьковская область, значительно пострадал Киев.