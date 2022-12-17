Разведка Британии: Россия считает Крым уязвимым

Россия обеспокоена уязвимостью Крыма, поэтому перенесла место запуска иранских беспилотников в Краснодарский край, говорится в очередном обзоре разведуправления минобороны Великобритании.

"В последние дни активизировалась кампания России по дальнобойным ударам по критически важной национальной инфраструктуре Украины. Волна ударов в основном состояла из крылатых ракет воздушного и морского запуска, но почти наверняка в них также участвовали предоставленные Ираном БПЛА, которые запускались из Краснодарского края России. Ранее эти БПЛА запускались в основном с территории оккупированного Крыма", - сказано в обзоре.

Изменение места запуска, вероятно, связано с беспокойством России относительно уязвимости Крыма, а также с удобством пополнения запасов из вероятного пункта прибытия оружия в Россию - Астрахани, считают в разведке Британии.