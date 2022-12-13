Пентагон: Россия вынуждена использовать снаряды более 40-летней давности

Из-за высокой интенсивности использования артиллерии Россия вынуждена использовать снаряды, изготовленные более 40 лет назад, которые имеют высокий уровень отказов.

Об этом на брифинге в понедельник сказал высокопоставленный чиновник министерства обороны США, передает Reuters.

"Они взяли боеприпасы из устаревших запасов, что свидетельствует о том, что они готовы использовать эти старые боеприпасы, некоторые из которых были произведены более 40 лет назад", - сказал он на условиях анонимности.

По оценкам Пентагона, при условии такой же интенсивности огня и отсутствия поставок из других стран - в частности Ирана и Северной Кореи - Россия исчерпает все пригодные боеприпасы к началу 2023 года.

"Мы оцениваем это с учетом интенсивности огня, с которой Россия использует свои артиллерийские и ракетные боеприпасы под углом того, что мы называем полностью пригодными артиллерийскими и ракетными боеприпасами", - сказал чиновник.

Он отметил, что использование Россией старых запасов связано с определенными рисками: "Другими словами, вы загружаете боеприпасы, скрещиваете пальцы и надеетесь, что они выстрелят, или, когда они приземлятся, что они взорвутся".