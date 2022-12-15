Российские авиакомпании попросили разрешить им летать над Сирией

После закрытия воздушного пространства Иордании для самолетов из РФ, летающие в Египет российские авиакомпании попросили Росавиацию снять запрет на полеты через Сирию, который был введен почти десять лет назад из-за войны в стране.

Как пишет The Moscow Times, просьба перевозчиков связана с тем, что Турция, Саудовская Аравия, Иордания, Эритрея и Йемен отказались пускать в свое воздушное пространство российские самолеты с двойной регистрацией. Проблемы, в частности, возникли у NordWind и аффилированных с ней "Икара" и iFly.

Отмечается, что Росавиация в апреле 2013 года запретила полеты над Сирией из-за сообщений об угрозе ракетного обстрела самолета NordWind, который следовал из Египта в Казань. Росавиация уже обратилась в МИД РФ по этому вопросу и получила там одобрении. Однако согласовать решение еще предстоит с российским Минобороны.

Если перевозчики не получат разрешение летать через Сирию, других вариантов у них не будет, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Это приведет к "корректировке цен на перелеты", считает он. Также возникнут сложности с возвращением из Египта примерно у 3 тысяч россиян.