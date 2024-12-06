Российский "Аэрофлот" начал скупать старые самолеты для разбора на запчасти

Крупнейший российский авиаперевозчик - компания "Аэрофлот" - собирается получить от группы "Волга-Днепр" пять грузовых Boeing 737, чтобы пустить их на запчасти. Об этом пишет газета "Коммерсант.

По словам источников издания, речь идет о бортах возрастом 21-22 года и стоимостью от 1,4 млрд до 1,9 млрд рублей каждый.

Права на их пользование принадлежат структуре "Атран", входящей в "Волгу-Днепр".

"Аэрофлот" намерен договориться о переуступке прав на лизинг и заключить соглашение страхового урегулирования с владельцем бортов - ирландской компанией AerCap. При этом "Аэрофлот" хочет передать самолеты своей "дочке" - лоукостеру "Победа".

Однако конвертировать грузовые самолеты в пассажирские в условиях санкций будет слишком сложно и "неоправданно дорого", говорят источники "Коммерсанта". Поэтому "Аэрофлот" намерен снять с них двигатели, стойки шасси, авионику и другие комплектующие.