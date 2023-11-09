Авиакомпании РФ просят не списывать старые самолеты - их нечем заменить

Представители иркутских авиакомпаний "Ангара" и "ИрАэро", а также якутских "Полярных авиалиний" обратились к профильным ведомствам с просьбой продлить сроки технической годности пассажирских самолетов Ан-24 и Ан-26, средний возраст которых составляет 50 лет, пишет "Интерфакс".

Представитель руководства авиакомпании "Ангара" Сергей Зорин на круглом столе, состоявшемся в Совете Федерации, заявил, что в настоящее время на балансе у региональных авиалиний насчитывается порядка 150 самолетов отечественного производства, из них 95–98 представлены именно Ан-24 и Ан-26 со сроком выпуска с 1962 года и средним возрастом 50 лет.

Согласно докладу ГосНИИ гражданской авиации РФ, к 2030 году четверть бортов пассажирской авиации отечественного производства должны быть списаны. По словам Зорина, это произойдет в 2028 году. Основной причиной этого он назвал перераспределение объемов работ с иностранных лайнеров на российские.

Кроме того, как отметил Зорин, капитальный ремонт таких самолетов будет нецелесообразен, поскольку его стоимость составит около 200 млн рублей. Еще одна причина сокращения сроков эксплуатации отечественных самолетов, по мнению Зорина, состоит в отсутствии доступа к бюллетеням украинского производства для продления ресурса этих бортов.

Он также подчеркнул, что заменить Ан-24 и Ан-26 пока нечем, добавив, что региональные авиакомпании "делают ставки на Ил-114-300 и ТВРС-44". Однако Ил-114 не является полноценной заменой Ан-24, а поставки первых самолетов ТВРС-44, по данным Зорина, начнутся не ранее 2027 года.

В свою очередь заместитель генерального директора "ИрАэро" Сергей Крупнов отметил, что в 2024 и 2025 годах его компании придется обслужить 24 двигателя, но "Арамильский завод", который обслуживает двигатели подобного типа, может отремонтировать не более четырех двигателей в год. Он также обратил внимание на проблему отсутствия авиадвигателей для самолетов Sukhoi Superjet и предположил, что в 2025 году их уже не будет хватать.

Ранее сообщалось, что региональные авиакомпании на Камчатке и в Коми были вынуждены остановить эксплуатацию чешских самолетов L-410 из-за дефицита запчастей.

Кроме того, российские авиакомпании могут приостановить полеты на российских региональных лайнерах Sukhoi Superjet из-за дефицита свечей зажигания двигателей. Их не хватает потому, что двигатели на Superjet были не российскими, а российско-французскими, а свечи зажигания для них производила компания из США.